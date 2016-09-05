Правительство Ставропольского края намерено помочь «Эскому»

Прошел месяц с момента введения процедуры наблюдения на НПК «Эском». Интерес к тому, что происходит сегодня на ведущем фармпредприятии России, сохраняется. Мы обратились к генеральному директору предприятия Сергею Азирову, чтобы узнать, что изменилось за прошедший месяц, как предприятие чувствует себя сегодня. Продолжаются ли попытки рейдерского захвата концерна?

– Сергей Григорьевич, месяц назад Арбитражным судом СК на вашем предприятии была введена процедура наблюдения, что изменилось за это время?

– Да, действительно краевой арбитражный суд в июле текущего года принял заявление о признании НПК «Эском» банкротом, в связи с этим и была введена процедура наблюдения. В соответствии с законом был назначен временный (арбитражный) управляющий, главная задача которого – сохранить максимум имущества должника. Так что цели наши с ним совпадают. Что касается деятельности предприятия – работаем. Объемы растут не так быстро, как хотелось бы, но сегодня завод в Ставрополе уже загружен до 50%. Мы неоднократно писали, что «просадка» по производимым и реализуемым объемам инфузионных растворов появилась у нас вследствие появившегося дефицита медицинской стеклянной тары. Я хотел бы отметить действия краевого правительства, в первую очередь губернатора Владимира Владимирова, который смог решить с Газпромом проблему запуска остановленного производства так необходимой нам стеклотары на «ЮгРосПродукте». Заканчивается прогрев первой печи, в ближайшее время запустят и вторую, так что надеемся, что дефицит медицинского стекла останется в прошлом.

– И все же, Сергей Григорьевич, концерн не работает пока на полную мощность, какие-то сложности есть на предприятии? Как дела с выплатой зарплаты? Некоторые СМИ писали, что вас оштрафовали на 5000 за несвоевременную выплату 18 млн руб.

– Сложности есть всегда. У предприятия не хватает оборотных средств. Это, наверное, главная сложность на сегодня. Нужны деньги для закупки тары, для закупки компонентов выпускаемых нами растворов. Зарплата работникам выплачивается по графику. Если вы внимательно читали информацию о штрафе, то должны были обратить внимание, что речь идет о задержке зарплаты в апреле. И вопрос этот, кстати, давно закрыт. Вас смутила цифра 18 млн? А какой, по-вашему, месячный фонд зарплаты предприятия, где трудятся около тысячи человек? Мы никогда не скрывали своих проблем, честно говорили, что в связи с глобальным падением производства в 4-5 раз у предприятия появились финансовые трудности. Тем не менее мы сохранили и производство, и большую часть коллектива, и, в общем-то, с оптимизмом смотрим в будущее. Сегодня на рынке РФ доля произведенных в нашей стране препаратов составляет около 27%. Правительством России в программе «Фармтех-2020» поставлена задача довести долю отечественных препаратов минимум до 80%. Отмечу очередной раз, что годовой оборот на фармрынке России составляет около 40 млрд долларов. А доля российских производителей сегодня составляет где-то 8 млрд. Куда идет остальной финансовый поток? Куда идут 32 млрд долларов? Правильно, за рубеж. Уходят из экономики страны, вы вдумайтесь, громаднейшие суммы. А если внимательно посмотреть, что происходит на фармрынке России, то можно увидеть: идет массированная атака на многие фармацевтические компании нашей страны. Цель – освобождение рынка от конкурентов. Применяются разные методы, в их числе и банкротство интересных предприятий, и их скупка с дальнейшей ликвидацией. Вспомним хотя бы завод «Сендересис» в Подмосковье. Прекрасное оборудование, современные технологии, мы ездили туда опыт перенимать. Все, нет завода. Европейцы купили и пустили под нож! Нужно быть либо слепым, либо, мягко говоря, необразованным, чтобы не видеть этого. Мне кажется, это вполне объясняет ту атаку, которая идет сегодня на НПК «Эском». Ведь понятно, что продуктом № 1 в госпитальном секторе остаются инфузионные растворы, которые мы выпускаем. Доля «Эскома» в РФ среди отечественных производителей составляла 53%, а на постсоветском пространстве – 37%. Интересная доля, правда? Выводы напрашиваются сами.

– Ваше предприятие выпускает продукцию, входящую в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, т.е. фактически работает по заданию Правительства России, но, таким образом, и цена на вашу продукцию регулируется им. А какую конкретную помощь оказывает государство вашему предприятию в нынешней сложной ситуации?

– Как-то у нас сложилось, что принято ругать чиновников, но давайте будем реалистами, на сегодняшний день без помощи краевого правительства не ожил бы «ЮгРосПродукт» и соответственно НПК «Эском». Минпром Ставропольского края совместно с Минпромом РФ разработал программу по выводу из кризисного состояния флагмана РФ по производству инфузионных растворов, более того, осуществляется программа по созданию фармкластера на территории Ставрополья, которому обещана реальная поддержка.

Ежедневный мониторинг правительством СК финансовой, социальной ситуации на предприятии вселяет уверенность в завтрашнем дне.

– Каковы сегодня взаимоотношения с банком «ФК ОТКРЫТИЕ» и с выполнением инвестиционной программы по запуску дополнительных мощностей по выпуску инфузионных растворов в пластиковой упаковке?

– Ситуация с банком не изменилась. Большая часть нашего долга (70%) передана без нашего согласия в офшорную компанию с уставным капиталом 10 тыс. руб. Приостановлена инвестиционная программа по запуску инфузионных растворов в полипропиленовой упаковке (банк в одностороннем порядке закрыл лимит в сумме 100 млн руб., который мы планировали использовать на завершение инвестпроекта).

Предприятие самостоятельно проводит реконструкцию помещений под проект и завозит недостающее оборудование. Убеждены, что в 1-м квартале 2017 года новый завод производительностью до 80 млн флаконов в полипропиленовой упаковке при активной помощи правительства Ставрополья будет запущен, а значит, дефицит инфузионных растворов в РФ будет закрыт.

– Понятно, что двухлетний простой сильно сказался на финансовых результатах предприятия. Сколько времени уйдет, по вашему мнению, на вывод «ЭСКОМа» из кризиса?

– Закон цифр не обманешь. И никого не интересует, что предприятие практически стояло, оставались постоянные затраты, которые никто не отменял, – выплата зарплаты сотрудникам, уплата процентов за кредиты, налоги и т. д. Для минимизации затрат нам пришлось заморозить запущенные проекты, цель одна – выжить. Задача, которую мы решаем до сих пор, – это как выйти из кризиса с минимальными потерями. Мне кажется, чтобы компенсировать два потерянных года, нам надо как минимум два года усиленно отработать, чтобы вернуться к прежним позициям.

Артем ВОЛЬВЕРИН

http://www.stapravda.ru/20160905/pravitelstvo_stavropolskogo_kraya_namereno_pomoch_eskomu_96329.html