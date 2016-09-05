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5 сентября 2016 г.

Пострадавшим от пожара в Ессентуках окажут помощь

В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров распорядился создать рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от пожара в Ессентуках. В её состав вошли первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалёв, заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина и глава города-курорта Александр Некристов.

Владимир Владимиров поручил проработать вопрос об оказании социальной помощи пострадавшим и подготовить предложения по расселению семей, лишившихся жилья. Соответствующее решение будет принято после окончательной оценки экспертной комиссии: подлежат или нет восстановлению сгоревшие квартиры.

Напомним, сильный пожар в многоэтажном доме в Ессентуках произошёл 29 августа. В результате происшествия 218 человек оказались без крова и находятся во временных местах размещения.

– Решение об их расселении должно быть принято как можно быстрее, люди не могут бесконечно ждать, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160905/postradavshim_ot_pozhara_v_essentukakh_okazhut_pomosch_96351.html
Фотография к статье Пострадавшим от пожара в Ессентуках окажут помощь
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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