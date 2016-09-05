Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей

В следующем года пенсионеры получать единовременную выплату – пять тысяч рублей. Деньги приплюсуются к январской пенсии. Такое решение было принято Правительством России. Единовременная выплата поможет компенсировать рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Что касается дальнейшей индексации пенсий важно отметить, что Правительством РФ принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160905/pensionery_poluchat_edinovremennuyu_vyplatu_v_razmere_5_tysyach__96323.html