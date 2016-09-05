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5 сентября 2016 г.

Открытие электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» состоялось в Невинномысске

В Невинномысске состоялся торжественный запуск электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь». Символическую кнопку, давшую старт работе предприятия, нажали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Невинномысска Василий Шестак, инвестор проекта Гасан Гасанов и генеральный директор завода Сергей Вавилов.

Открытие электросталеплавильного цеха завершило реализацию ивестпроекта стоимостью более 10 млрд. рублей. Здесь будет производиться выпуск строительной арматуры, а также стальных полуфабрикатов для нужд металлургической и других отраслей промышленности. По достижении плановой мощности, на предприятии будет выплавляться до полумиллиона тонн стали в год.

 

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20160905/otkrytie_elektrostaleplavilnogo_tsekha_ooo_stavstal_sostoyalos_v_96369.html
Фотография к статье Открытие электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» состоялось в Невинномысске
Открытие электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» в Невинномысске. Кнопку, давшую старт работе предприятия, нажали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Невинномысска Василий Шестак, инвестор проекта Гасан Гасанов и генеральный директор завода Сергей Вавилов.
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Открытие электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» состоялось в Невинномысске
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