Окраины Кисловодска утопают в свалках, вредя имиджу курорта федерального значения

То, что в нынешнем году Кисловодск изменился к лучшему очевидно. Однако перемены коснулись только центра города и курортной зоны. На окраинах почти все осталось по-прежнему, а кое-где даже стало хуже. Например, на территории бывшей городской зоны отдыха «Новое озеро».

Поскольку зона отдыха «Старое озеро» и городской парк культуры и отдыха в городе-курорте вот уже полтора десятка лет бездействуют, многие горожане, особенно в жаркие дни и в выходные, тянутся на Новое озеро, чтобы посидеть у воды, позагорать, пожарить шашлыки. И вот после такого отдыха остаются пластиковые и стеклянные бутылки, всевозможные пакеты, обертки. Совестливые отдыхающие собирают их в кучки. Ну а дальше что делать? До ближайшего мусорного контейнера больше километра. На просьбы установить два-три контейнера или хотя бы урны с пакетами для мусора на территории зоны отдыха местные власти никак не реагируют. В результате берега Нового озера почти сплошь усеяны всевозможной пластиковой тарой, которая, как известно, разлагается несколько десятилетий.

Впрочем, это еще полбеды. Достаточно установить мусорные контейнеры, провести два-три масштабных субботника – и зону отдыха можно очистить от пластика и стекла. Но есть на Новом озере и беда, которая останется в наследство нашим детям и внукам. В водоохранной зоне уже давно, но особенно интенсивно в нынешнем году, сваливают строительные и бытовые отходы самосвалы. В результате образовался полномасштабный мусорный полигон, который время от времени разравнивают и утрамбовывают бульдозерами. Но ведь «погребенный» и утрамбованный мусор никуда не девается. Десятки лет он будет разлагаться и отравлять воды протекающего рядом Подкумка и впадающих в него и в Новое озеро родников.

Если раньше на этот нелегальный полигон ТБО в зоне отдыха города-курорта везли мусор только из Кисловодска, то сейчас к ним добавились любители легкой наживы из Предгорного района и, вероятно, Карачаево-Черкесии. Дело в том, что в начале года новая администрация Кисловодска закрыла незаконно действовавший на территории Нового озера щебеночный завод и даже частично снесла его административный и производственные корпуса. Увы, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Пока заводик потихоньку таскал гравий из чаши Нового озера и перерабатывал его в щебень, на его территорию не пускали посторонних – стояли шлагбаумы, сидели сторожа, бегали гавкучие собаки. Но, после того как нелегальное предприятие окончательно ликвидировали, шлагбаумы, сторожа и собаки исчезли. И вот уже полгода, как через бывший заводик со стороны поселка Мирного днем и ночью беспрепятственно проезжают грузовые и легковые машины. Одни вываливают строительные и бытовые отходы, другие же через Новое озеро бесконтрольно заезжают в Кисловодск. Вот вам и проблема безопасности.

Новые фонтаны, скверы и цветники в центре Кисловодска – это хорошо. Но бесчисленные свалки на окраинах курорта федерального значения могут сильно повредить и его имиджу, и экологии.

http://www.stapravda.ru/20160905/okrainy_kislovodska_utopayut_v_svalkakh_vredya_imidzhu_kurorta_f_96337.html