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5 сентября 2016 г.

На траурном митинге вспомнили 39 погибших кисловодчан при взрывах электричек в 2003-м году

В День солидарности в борьбе с терроризмом кисловодские школьники, студенты, представители органов власти, общественности, священнослужители на траурном митинге вспомнили жертв взрывов в электричках на Кисловодской железнодорожной ветке в 2003 году, в результате которых погибли 39 жителей города. В митинге приняли участие представители мусульманской общины во главе с раис-имамом Кисловодска Назби Хаджи Аджиевым, который выразил соболезнования близким всех погибших от рук террористов.

В небо во время минуты молчания запущено 39 белых воздушных шаров. А поезда, проезжая место теракта, отдавали дань погибшим протяжным гудком. Затем молодежь города провела акцию около памятника военным медикам на Курортном бульваре.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160905/na_traurnom_mitinge_vspomnili_39_pogibshikh_kislovodchan_pri_vzr_96332.html
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