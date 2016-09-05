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5 сентября 2016 г.

На Ставрополье растут доходы краевого бюджета

На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края

Исполнение бюджета Ставропольского края на 2016 год обсуждено на еженедельном рабочем совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, за прошедший период в доход бюджета поступило 52,5 миллиарда рублей, что составляет 67,3% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года уровень бюджетных поступлений вырос на 2,4 миллиарда рублей. В целом прирост по собственным налоговым и неналоговым доходам Ставропольского края составляет 112% в сопоставлении с показателями прошлого года.

По расходам освоение финансовых ресурсов также идёт более высокими темпами, чем это было в 2015 году, отметила руководитель краевого минфина.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160905/na_stavropole_rastut_dokhody_kraevogo_byudzheta_96353.html
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На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края
На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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