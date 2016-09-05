На Ставрополье проходит международный фестиваль воздухоплавания

Общественная организация «Федерация воздухоплавания Ставропольского края» в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод с 4 сентября по 11 сентября 2016 года проводит ХVIII Международный фестиваль тепловых аэростатов «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России 2016».

Во время открытия Фестиваля состоялся общий старт воздушных шаров с центральной площади города-курорта Ессентуки.

Программа фестиваля в 2016 году включает в себя спортивную борьбу, которая развернется в небе Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова и Железноводска. Ряд упражнений будет проведен в горных ущельях близ Кисловодска и в районе гор - Бештау, Железная, Развалка, Медовая, Шелудивая.

Соревнования в этом сезоне состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта «Воздушный биатлон». Пилоты для поражения цели используют лазерные ружья. Каждый пилот должен выполнить максимальное количество попаданий в мишень, расположенной рядом с установленной целью.

В соревновательной части будет разыгран «Золотой перстень воздухоплавателя». Пилот-победитель получит перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, с вкраплением рубина и нанесением горячей эмали. Победителем станет пилот, выигравший два Кубка – мэра Ессентуков и мэра Пятигорска.

Главный приз фестиваля - Переходящий кубок «Икар» получит чемпион фестиваля – победитель Воздушного биатлона в общем зачете с упражнениями спортивной части.

Закрытие фестиваля пройдет по традиции в городском парке города-курорта Пятигорска, у паркового озера. Это будет красочное ночное шоу- свечение воздушных шаров. Во время финала мероприятия состоятся также массовые гуляния, пройдет концертная программа.

В разные годы подобные мероприятия проводились в городах Калининграде, Омске, Смоленске.

На КМВ Фестиваль воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды-Жемчужина России» впервые был проведен в 1999 году. Его участниками в разное время становились до 28 команд из разных стран. Россию представляли команды из почти двадцати городов: Железноводска, Ессентуков, Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Калуги, Москвы, Долгопрудного, Жуковского, Санкт-Петербурга, Кунгура, Великие Луки, Новосибирска, Краснодара, Петрозаводска, Рязани, Махачкалы, Дмитрова.

Международный фестиваль тепловых аэростатов сегодня – одно из старейших, популярных и заметных авиационных мероприятий в Восточной Европе. Известный путешественник и общественный деятель Юрий Сенкевич во время съемок программы «Клуб кинопутешественников», пролетев на воздушном шаре над горной грядой Бештау, сказал: «Там где летают воздушные шары – там нет войны, крепкая экономика, туда едут люди».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160905/na_stavropole_prokhodit_mezhdunarodnyy_festival_vozdukhoplavaniy_96360.html