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5 сентября 2016 г.

Градобойные службы нужно интегрировать со структурами МЧС

Градобой

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров прокомментировал некоторые итоги прошедшего 2 сентября Всероссийского совещания по проведению сезонных полевых работ.

Напомним, одно из предложений главы Ставрополья касалось организации противоградовой работы на Юге России на новом – надрегиональном уровне. Для этого, по мнению губернатора, соответствующие службы должны быть интегрированы со структурами МЧС.

Также Владимир Владимиров поручил правительству края проработать дополнительные механизмы закрепления ответственности краевой противоградовой службы за результаты своей работы. По мнению главы края, это может быть определено одним из пунктов соглашения по передаче службе противоградовых снарядов, закупаемых за счёт средств регионального бюджета.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160905/gradoboynye_sluzhby_nuzhno_integrirovat_so_strukturami_mchs_96355.html
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