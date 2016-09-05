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5 сентября 2016 г.

Более 200 курсантов на Ставрополье поклялись защищать Родину

В ставропольском филиале Голицынского пограничного института ФСБ России более двухсот юношей приняли присягу, поклявшись верно служить родному Отечеству и своему народу. С важным решением их поздравил губернатор края В. Владимиров.

– Этот день – особенный и для каждого из вас, и для всех ставропольцев. Сегодня приносят присягу те, кто завтра будет охранять границы России – защищать безопасность и спокойную жизнь всех земляков. Пограничная служба всегда стоит на передовом рубеже и готова первой отразить удар. Уверен, вы справитесь со всеми возложенными на вас задачами. Спасибо родителям, воспитавшим достойных сыновей. Всех – с праздником! – сказал глава края.

Со словами поздравлений к курсантам обратились и главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Ушаков, начальник Голицынского пограничного института ФСБ РФ генерал-майор Владислав Коньшин.

После присяги первокурсники и личный состав филиала в парадном строю исполнили Гимн России.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160905/bolee_200_kursantov_na_stavropole_poklyalis_zaschischat_rodinu_96326.html
Фотография к статье Более 200 курсантов на Ставрополье поклялись защищать Родину
В ставропольском филиале Голицынского пограничного института ФСБ России состоялось приведение к присяге курсантов первого курса.
В ставропольском филиале Голицынского пограничного института ФСБ России состоялось приведение к присяге курсантов первого курса.
Фото пресс-службы губернатора СК
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