Горожане выберут лучшие проекты конкурса «Что я сделал для Ставрополя»

В краевом центре проходит конкурс «Что я сделал для Ставрополя», приуроченый ко Дню рождения города. Буквально 31 августа был завершен прием заявок от претендентов.

Новинкой этого года стало то, что в конкурсе появилось две номинации: «Личный вклад в создание благоприятной среды в городе Ставрополе, в улучшение жизни городского сообщества, в развитие города» и «Заслуги в социально-экономическом развитии города Ставрополя коллективов предприятий, организаций, учреждений города Ставрополя». Победителей определят в два этапа: сначала путем интернет-голосования жители выберут 15 финалистов (десять в первой и пять во второй номинациях). Затем их проекты оценит специальная конкурсная комиссия, в которую входят члены общественных организаций.

Открытое интернет-голосование на сайте администрации начнется 5 сентября и завершится 9 сентября. Таким образом, у жителей Ставрополя будет четыре дня, чтобы отдать свои голоса самым достойным.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160903/gorozhane_vyberut_luchshie_proekty_konkursa_chto_ya_sdelal_dlya__96321.html