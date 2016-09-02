Житель Михайловска пытался сдать в металлолом украденные дорожные знаки

В Михайловске сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в хищении дорожных знаков. Установлено, что он снял на одном из перекрестков города четыре дорожных знака. В их числе «Уступите дорогу» и «Выезд на дорогу с односторонним движением», отсутствие которых могло привести к трагедии. Злоумышленник попытался сдать дорожные знаки в пункт приема металла, но, получив отказ, попросту выбросил их. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160902/zhitel_mikhaylovska_pytalsya_sdat_v_metallolom_ukradennye_dorozh_96302.html