Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
2 сентября 2016 г.

Житель Михайловска пытался сдать в металлолом украденные дорожные знаки

В Михайловске сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в хищении дорожных знаков. Установлено, что он снял на одном из перекрестков города четыре дорожных знака. В их числе «Уступите дорогу» и «Выезд на дорогу с односторонним движением», отсутствие которых могло привести к трагедии. Злоумышленник попытался сдать дорожные знаки в пункт приема металла, но, получив отказ, попросту выбросил их. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/zhitel_mikhaylovska_pytalsya_sdat_v_metallolom_ukradennye_dorozh_96302.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
Напавший на таксиста житель Ставрополья осужден на 9 лет
Житель Михайловска пытался сдать в металлолом украденные дорожные знаки
Интернет-знакомый похитил у жительницы Зеленокумска 30 тысяч рублей
3-летний мальчик впал в кому после удара шкафом в мебельном магазине в Ставрополе
Житель Ставрополья убил отца стамеской
Шпаковский район
Танцевальная вечеринка в пройдёт в жилом районе «Гармония»
8 иностранцев-невидимок зарегистрировала в свое доме жительница Шпаковского района
Новый маршрут напрямую свяжет «Гармонию» и Ставрополь
Жилой район «Гармония» обретает европейские черты
Эксперимент по борьбе с болезнями животных проводится в Шпаковском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!