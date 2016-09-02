Записаться к врачу ставропольцы могут в Интернете через ЕСИА

С 1 сентября интернет-запись на приём к врачу в Ставропольском крае на портале zdrav26.ru ведётся через Единую систему авторизации и идентификации (ЕСИА), посредством использования логина и пароля для сайта «Госуслуги».

До сих пор авторизация через ЕСИА была альтернативным способом. Портал вёл параллельно собственную базу данных пользователей, не связанную с их аккаунтами на Госуслугах. Теперь подход к авторизации унифицирован, и запись на приём к врачу стала доступна только жителям Ставрополья, подтвердившим свою личность через ЕСИА.

Отметим, аккаунт в ЕСИА даёт жителям края всё более широкий спектр возможностей. В первую очередь, электронные услуги начали оказывать федеральные органы власти: через портал «Госуслуги» можно, например, заказать паспорт или различные справки в МВД, узнать о долгах по штрафам и налогам, зарегистрировать автомобиль, записаться в детский сад и многое другое.

Всё больше услуг краевых органов власти становятся доступны на региональном портале «Госуслуги» https://26gosuslugi.ru. По запросу через портал можно получить большинство справок и документов в министерствах и комитетах края. Использование портала «Госуслуги» позволяет свести к минимуму количество посещений кабинетов, чаще всего запись через портал освобождает заявителя от «живой» очереди.

С помощью авторизации через ЕСИА возможно голосование за кандидатов в члены Общественной палаты края, что позволяет избежать «накрутки» голосов. В скором времени аккаунт в ЕСИА станет «билетом» на другой региональный портал – «Народный контроль», через который жители региона могут указать власти на факты, требующие внимания со стороны государства или муниципалитета.

В настоящее время на этапе тестирования доступна новая версия портала «Госуслуги Ставропольского края» по адресу https://beta.26gosuslugi.ru.

Зарегистрироваться в ЕСИА для доступа к порталу «Госуслуги» в Ставропольском крае можно, обратившись в МФЦ, отделения Почты России и Пенсионного фонда РФ, отделы МВД или Краевой центр информационных технологий.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160902/zapisatsya_k_vrachu_stavropoltsy_mogut_v_internete_cherez_esia_96312.html