За 8 месяцев в СК поступило более 200 сообщений о нарушениях в сфере продажи алкоголя

Об этом, в частности, шла речь на заседании комиссии по реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ставропольского края. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы: о мероприятиях, проведенных территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти края, по предупреждению и пресечению незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ставропольского края; о ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по недопущению незаконной перевозки зеленого змия через территорию региона. По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации за январь – июль 2016 года в Следственный комитет по СК поступило 210 сообщений о преступлениях в сфере реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Проведено 200 процессуальных проверок, из них большая часть в срок – до 10 суток, остальные – до 30 суток. Возбуждено 87 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции, принято 62 решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Окончено производством 87 уголовных дел, 72 из которых направлены в суд.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК провело контрольно – надзорные мероприятия в отношении 118 объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 33 постановления о наложении штрафов на общую сумму почти полмиллиона рублей, приостановлена реализация и конфисковано нескольких партий алкоголя.

Дополнительно на заседании комиссии рассмотрен вопрос о проблемах, возникающих в связи с розничной продажей алкогольной продукции, реализуемой под видом парфюмерно-косметических изделий и гигиенических средств (настойки, лосьоны) с массовой долей спирта более пятнадцати процентов в расфасовке 0,1 и более литра. На встрече были обсуждены меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также увеличения объемов производства и повышения ее качества.

http://www.stapravda.ru/20160902/za_8_mesyatsev_v_sk_postupilo_bolee_200_soobscheniy_o_narusheniy_96298.html