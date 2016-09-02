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2 сентября 2016 г.

Вопросы качества услуг в сфере художественного образования обсудили в Ставрополе

В Ставропольском краевом колледже искусств состоялось ставшее, уже традиционным ежегодное краевое августовское педагогическое совещание руководителей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Собравшихся приветстввовала министр культуры СК Татьяна Лихачёва. Она, в чатсности, подчеркнула, что «основной целью работы каждого образовательного учреждения должно быть повышение качества оказываемых образовательных услуг». С докладами выступили заместитель министра труда и социальной защиты населения СК Л. Шагинова, директор Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры Н. Кошман, директор краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова (г. Минеральные Воды) Л. Гирченко, директор Детской музыкальной школы №1 г. Ставрополя Н. Цепляев, директор Детской художественной школы г. Пятигорска Г. Рукавкова. В центре дискуссии были вопросы доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере художественного образования, создания эффективной системы поддержки талантливых детей.

В ходе совещания обсуждались пути внедрения профессиональных стандартов, работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, состояние материально-технической базы учреждений, кадрового обеспечения, а также итоги набора в учреждения среднего профессионального образования. Определены основные задачи деятельности детских школ искусств на 2016-2017 учебный год.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160902/voprosy_kachestva_uslug_v_sfere_khudozhestvennogo_obrazovaniya_o_96273.html
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