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2 сентября 2016 г.

В школах Новоалександровского района выявлена нехватка учебников

Прокуратура Новоалександровского района проверила, как школьники обеспечены учебниками и учебными пособиями. Выяснилось, что общеобразовательные организации не укомплектованы ими в полном объеме в рамках основной образовательной программы начального общего образования для начальных классов. В библиотечных фондах школ отсутствуют учебники по отдельным предметам и полностью – рабочие тетради. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе администрации Новоалександровского района, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160902/v_shkolakh_novoaleksandrovskogo_rayona_vyyavlena_nekhvatka_ucheb_96299.html
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