В школах Новоалександровского района выявлена нехватка учебников
Прокуратура Новоалександровского района проверила, как школьники обеспечены учебниками и учебными пособиями. Выяснилось, что общеобразовательные организации не укомплектованы ими в полном объеме в рамках основной образовательной программы начального общего образования для начальных классов. В библиотечных фондах школ отсутствуют учебники по отдельным предметам и полностью – рабочие тетради. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе администрации Новоалександровского района, отметили в пресс-службе прокуратуры края.