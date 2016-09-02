В школах Новоалександровского района выявлена нехватка учебников

Прокуратура Новоалександровского района проверила, как школьники обеспечены учебниками и учебными пособиями. Выяснилось, что общеобразовательные организации не укомплектованы ими в полном объеме в рамках основной образовательной программы начального общего образования для начальных классов. В библиотечных фондах школ отсутствуют учебники по отдельным предметам и полностью – рабочие тетради. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе администрации Новоалександровского района, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

http://www.stapravda.ru/20160902/v_shkolakh_novoaleksandrovskogo_rayona_vyyavlena_nekhvatka_ucheb_96299.html