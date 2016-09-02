В Невинномысске первоклашек на 7 классов больше, чем в прошлом году

Для 11 700 учеников Невинномысска прозвенел первый школьный звонок. Учащихся средней школы № 15 с началом нового учебного года поздравил глава администрации города Василий Шестак. В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, также приняли участие заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев, представители муниципалитета, Думы города, педагоги и учащиеся.

Средняя школа № 15, в прошлом году отметившая свое 40-летие, – современное учебное учреждение, его педагоги, восемь человек из которых являются Почетными работниками общего образования РФ, обеспечивают учащимся получение качественных знаний и подготовку к поступлению в ведущие вузы страны. Отрадно, что в этом учебном году в ряды школьного педагогического сообщества влились и два молодых специалиста.

В праздничный же день особое внимание было уделено первоклассникам. Они слушали напутствия директора школы, принимали поздравления, пели, читали стихи. А затем прозвенел первый звонок и 102 юных невинномысца вместе со своими классными руководителями пошли на первый урок.

Всего в Невинномысске первоклассников 2016-2017 учебного года порядка 1 400. Это, как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, на 7 классов больше, чем в прошлом году.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160902/v_nevinnomysske_pervoklashek_na_7_klassov_bolshe_chem_v_proshlom_96318.html