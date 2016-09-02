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2 сентября 2016 г.

В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою труда Николаю Конареву

В Невинномысске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника средней школы №1, министра путей сообщения Советского Союза, Героя Социалистического Труда Николая Семёновича Конарева. На церемонии присутствовали глава Невинномысска Надежда Богданова, первый заместитель главы администрации Дмитрий Толмачёв, заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Минераловодскому региону Дмитрий Лукьяненков, начальник железнодорожной станции «Невинномысская» Константин Зангиев, Почетные граждане города Иван Коклин и Владимир Кожевников, Почетный железнодорожник Анатолий Рыжиков, представители муниципалитета, городского и краевого депутатского корпусов, учащиеся и преподаватели школы, родственники Николая Конарева.

Николай Конарев родился 19 января 1927 года в Донецке (Украина). Его отец служил ординарцем героя гражданской войны, комбрига, первого кавалера ордена Красного знамени Дмитрия Петровича Жлобы. Детство Николай Конарев провёл в станице Петровской на Кубани. С ранних лет он тянулся к грамоте, читать и писать научился уже в 5 лет. Через два года его приняли в школу, а еще через год он сделал доклад родительскому собранию как самый лучший ученик класса. Позже семья Конаревых переехала в Невинномысск, где Николай продолжил учиться в средней школе № 1.

Здесь пережил гитлеровскую оккупацию, принимал участие в диверсиях против немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Невинномысска, окончив школу, вступил в комсомол и пытался уйти добровольцем на фронт, но не прошел по зрению. Позже поступил в Харьковский железнодорожный институт. В 1949 году, получив диплом инженера по эксплуатации железных дорог, начал свой трудовой путь. В 1982 году он был назначен министром путей сообщения Советского Союза. До февраля 1991 года Николай Семёнович стоял во главе этой важнейшей отрасли народного хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Невинномысска, почетное право открыть мемориальную доску Герою Социалистического Труда Н. Конареву было предоставлено главе города Надежде Богдановой, первому заместителю главы администрации Дмитрию Толмачёву, заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги по Минераловодскому региону Дмитрию Лукьяненкову и внучке Героя Тамаре Мосиной.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/v_nevinnomysske_otkryli_memorialnuyu_dosku_geroyu_truda_nikolayu_96319.html
Фотография к статье В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою труда Николаю Конареву
Мемориальная доска Герою Социалистического Труда Николаю Семёновичу Конареву в Невинномысске
Мемориальная доска Герою Социалистического Труда Николаю Семёновичу Конареву в Невинномысске
Фото: пресс-служба администрации Невинномысска
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В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою труда Николаю Конареву
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