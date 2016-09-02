В 2017 году пройдет Крестный ход к 100-летию начала гонений на церковь

Состоялось очередное заседание Епархиального совета Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ, которое возглавил архиепископ Феофилакт. На заседании, в частности, принято решение отметить общеепархиальным крестным ходом столетие начала гонений на церковь, которое будет молитвенно вспоминаться в 2017 году всей Русской Православной Церковью. В дни шествия памяти будет организована передвижная выставка о подвижниках веры и благочестия, пострадавших в годы репрессий на Кавказе.

Также рассмотрены итоги приёмной кампании 2016 в духовные школы: нынче от Пятигорской епархии в семинарии и академии Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя поступили 14 абитуриентов. По итогам визита на Кавказ настоятеля афонского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия в рамках празднования 1000-летия русского присутствия на Афоне члены Совета отметили важность живого обмена духовным опытом. Участники заседания одобрили работу воскресных школ на епархиальных молодёжных форумах «Зелёный Афон», «Марух-2016». Одна из поставленных Советом задач: усилить разъяснительную работу среди прихожан в связи с активизацией псевдоправославных религиозных организаций, распространяющих ложные учения.

http://www.stapravda.ru/20160902/v_2017_godu_proydet_krestnyy_khod_k_100letiyu_nachala_goneniy_na_96274.html