Танцевальная вечеринка в пройдёт в жилом районе «Гармония»

Чтобы окрасить позитивом первые дни осени, в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя состоится мегатанцевальная вечеринка. Мероприятие пройдёт на традиционной концертной площадке. Организаторами праздника выступили Строительная группа «Третий Рим», Party Studio и студия «Новый Формат».

Хитовую танцевальную программу проведут DJ Ryzo и DJ Alex Sky. В перерыве между выступлениями собравшиеся смогут выиграть призы от спонсоров мероприятия. Начнётся концерт второго сентября в 18.00 и продлится до 21.00.

За короткий срок жилой район «Гармония» стал центром культурной жизни Михайловска. Практически каждую неделю здесь проходят интересные тематические мероприятия. Например этим летом в районе прошли красочные парад невест, парад детских колясок, летняя танцевальная вечеринка и многое другое. Традиционными стали игры в футбол на кубок Строительной группы «Третий Рим», игровые мероприятия с детьми, турниры по шахматам и другие виды развлечений.

Активная социальная жизнь района, развитая инфраструктура и доступные цены на жильё привлекают в район всё больше покупателей из Ставропольского края и других регионов России. Большим спросом пользуются таунхаусы и флэтхаусы, являющие собой отличную альтернативу трёхкомнатным квартирам. В преддверии нового учебного года выгоду от покупки квартиры в «Гармонии» оценили семьи из сельских районов, чьи дети поступили учиться в ставропольские вузы. Покупка квартиры в районе обойдётся дешевле, чем съём жилья в краевой столице.

http://www.stapravda.ru/20160902/tantsevalnaya_vecherinka_v_proydet_v_zhilom_rayone_garmoniya_96316.html