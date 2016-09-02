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2 сентября 2016 г.
Старт подписной кампании / «Ставропольская правда» от 2 сентября 2016 г.

Стартовала подписная кампания на 1-е полугодие 2017 года

1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года. До конца текущего года спешите оформить подписку на газеты и журналы во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

По сообщению МРЦ «Северный Кавказ», тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15 до 30 процентов. При этом сам список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/startovala_podpisnaya_kampaniya_na_1e_polugodie_2017_goda_96294.html
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