Школьники Ставрополья становятся частью российского движения

С 1 сентября на Ставрополье начата работа по созданию регионального представительства Российского движения школьников – она ведется параллельно в 15 школах края: в Апанасенковском, Нефтекумском, Шпаковском, Буденновском, Советском, Предгорном районах, Минераловодском городском округе, а также в Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе. Как стало извесно, по стране выбрано 150 пилотных площадок-школ, где будут запущены проекты по четырем направлениям: «Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно- патриотическое» и «Информационно-медийное».

На линейках, посвященных Дню знаний, члены совета Ставропольского регионального отделения Российского движения школьников вручили школам знамена РДШ, сертификаты пилотных школ. Знамя РДШ школа №1 Ставрополя получила из рук заместителя министра образования и молодежной политики края Дмитрия Донецкого. Он отметил: «В системе РДШ Ставрополье хочет поделиться лучшими практиками работы с учащимися, перенять опыт других регионов, предложить новые методики, поскольку именно в школьные годы формируются базовые ценности у детей и подростков. В перспективе нам было бы приятно видеть 14-летнего молодого человека, который понимает, как устроена молодежная политика, и какие возможности ему предоставляет активная общественная деятельность».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160902/shkolniki_stavropolya_stanovyatsya_chastyu_rossiyskogo_dvizheniy_96311.html