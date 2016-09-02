С Днем нефтяника поздравляют власти Ставропольского края земляков
4 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Члены правительства Ставропольского края поздравляют работников и ветеранов нефтегазового комплекса с профессиональным праздником:
Современная нефтяная и газовая промышленность – основа российской экономики. Работа отрасли обеспечивает реализацию стратегических планов развития страны и её регионов, способствует укреплению промышленного сектора, является залогом выполнения социальных обязательств.
Мы гордимся тем, что в середине прошлого века наш край стал центром зарождения отечественной газотранспортной системы. Сегодня нефтяники и газовики Ставрополья продолжают вносить достойный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Благодаря участию предприятий отрасли, на Ставрополье реализуются крупные социальные проекты, оказывается поддержка развитию культуры, образования и спорта. Такая созидательная деятельность помогает улучшению качества жизни всех наших земляков.
Выражаем труженикам нефтегазового комплекса Ставропольского края искреннее уважение и благодарность за высокий профессионализм и отличную работу.
Желаем всем, кто трудился и трудится в нефтегазовой отрасли, мира, счастья, новых успехов на благо родной земли!
Фото: Пресс-служба губернатора СК