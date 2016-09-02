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2 сентября 2016 г.

С Днем нефтяника поздравляют власти Ставропольского края земляков

4 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Нефтеперекачивающая станция

Члены правительства Ставропольского края поздравляют работников и ветеранов нефтегазового комплекса с профессиональным праздником:

Современная нефтяная и газовая промышленность – основа российской экономики. Работа отрасли обеспечивает реализацию стратегических планов развития страны и её регионов, способствует укреплению промышленного сектора, является залогом выполнения социальных обязательств.

Мы гордимся тем, что в середине прошлого века наш край стал центром зарождения отечественной газотранспортной системы. Сегодня нефтяники и газовики Ставрополья продолжают вносить достойный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Благодаря участию предприятий отрасли, на Ставрополье реализуются крупные социальные проекты, оказывается поддержка развитию культуры, образования и спорта. Такая созидательная деятельность помогает улучшению качества жизни всех наших земляков.

Выражаем труженикам нефтегазового комплекса Ставропольского края искреннее уважение и благодарность за высокий профессионализм и отличную работу.

Желаем всем, кто трудился и трудится в нефтегазовой отрасли, мира, счастья, новых успехов на благо родной земли!

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160902/s_dnem_neftyanika_pozdravlyayut_vlasti_stavropolskogo_kraya_zeml_96307.html
Фотография к статье С Днем нефтяника поздравляют власти Ставропольского края земляков
Нефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция
Фото: Пресс-служба губернатора СК
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