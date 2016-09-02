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2 сентября 2016 г.

С 5 сентября на Ставрополье начинает работу «горячая линия» для избирателей

Общественная палата Ставропольского края совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России объявляет о начале работы общественной «горячей линии» связи с избирателями. Она начнет работать за две недели до единого дня голосования, а именно с 5 сентября по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 и в день голосования 18 сентября с 08.00 до 24.00. Ее бесплатный федеральный номер 8-800-100-26-16.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20160902/s_5_sentyabrya_na_stavropole_nachinaet_rabotu_goryachaya_liniya__96315.html
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