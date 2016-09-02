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2 сентября 2016 г.

План действий разработают дольщики «АртСтройТехно» для согласования с администрацией Ставрополя

Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев встретился с членами инициативной группы дольщиков жилья компании «АртСтройТехно» после их видеообращения в социальных сетях. Во встрече приняли участие представители прокуратуры, управления жилищного надзора края и комитета градостроительства администрации. Компания застройщика не справилась с обязательствами долевого строительства. Уже возбуждены уголовные дела, однако заселиться в купленные квартиры не смогли более 800 человек.

Участники встречи договорились в десятидневный срок разработать план совместных действий с администрацией города и заверить его у губернатора края. Контроль за его реализацией берут на себя муниципальные власти.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/plan_deystviy_razrabotayut_dolschiki_artstroytekhno_dlya_soglaso_96313.html
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