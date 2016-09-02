Передвижная выставка «Гончаров и Симбирск» представлена в Благодарненском музее

В Благодарненском районном историко-краеведческом музее им. П. Ф. Грибцова открывается передвижная выставка «Гончаров и Симбирск» из фондов Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Известный русский классик, член-корреспондент Петербургской академии наук Иван Александрович Гончаров был личностью разносторонне и щедро одаренной. Его называют одним из создателей великого русского реалистического романа. Современник Герцена и Тургенева, Островского и Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Толстого, Гончаров вместе с ними на протяжении ряда десятилетий привлекал внимание передовой, демократической критики и широких кругов читателей. Наибольшую известность приобрёл благодаря романам «Обрыв», «Обыкновенная история», «Обломов», а также циклу дорожных очерков «Фрегат Паллада». На выставке представлены фотодокументальные материалы и экспонаты, рассказывающие о его семье, учёбе и службе в Симбирске (Ульяновске).

http://www.stapravda.ru/20160902/peredvizhnaya_vystavka_goncharov_i_simbirsk_predstavlena_v_blago_96278.html