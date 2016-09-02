Объемы промышленного производства в Ставропольском крае за 7 месяцев выросли на 8%

Объёмы промышленного производства в Ставропольском крае за январь-июль 2016 года выросли по сравнению с тем же периодом 2015 года на 8%, индекс промышленного производства составил 106%.

По данным Ставропольстата, за семь месяцев объёмы отгруженных товаров, произведённых работ и услуг предприятиями промышленности достигли 187,5 млрд. рублей. Основной вклад в эту сумму сделали обрабатывающие производства – объёмы их отгрузки выросли в сравнении с прошлым годом на 10,6% и достигли 141,3 млрд. рублей.

Значительный вклад в объёмы промышленной продукции Ставрополья сделали предприятия химической промышленности. За 7 месяцев они отгрузили покупателям продукции на 56,8 млрд. рублей, что на 23% превосходит показатели января-июля 2015 года.

Опережают средние по краю темпы роста такие промышленные отрасли, как производство машин и оборудования – рост на 28,4% к уровню прошлого года, производство резиновых и пластмассовых изделий – рост на 13,3%.

В течение июля промышленные предприятия края отгрузили товаров и оказали услуг на 27,5 млрд. рублей, в том числе предприятия обрабатывающей промышленности – на 21,8 млрд. рублей. Рост по отношению к июлю 2015 года составил 2,8% и 1,3% соответственно.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160902/obemy_promyshlennogo_proizvodstva_v_stavropolskom_krae_za_7_mesy_96267.html