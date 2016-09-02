Новая школа открыта в столице Карачаево-Черкесии впервые за 26 лет

В День знаний, в столице Карачаево-Черкесии городе Черкесск открылась новая общеобразовательная гимназия №19. Её порог переступили 840 учеников, из них 150 первоклашек. Поздравить педагогический коллектив и учащихся нового учреждения пришли врио Главы Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, заместитель председателя Правительства КЧР Мурат Озов, мэр Черкесска Руслан Тамбиев, Министр образования и науки КЧР Инна Кравченко, родители учеников, жители микрорайона.

Праздник начался со школьного вальса. Затем гостям показали театрализованное представление, в котором главный герой – домовенок Кузя – изъявил желание поселиться в новой гимназии, а первоклашки в стихотворной форме торжественно пообещали хорошо учиться.

С Днем знаний и новосельем учеников поздравил врио Главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он отметил, что этот волнительный и торжественный день для миллионов граждан нашей страны, особенно радостный для жителей республиканской столицы, потому, что сотни юных горожан начнут этот учебный год в новом современном образовательном учреждении, где созданы все условия для получения качественного образования.

«Последний раз в Черкесске новая школа открывалась 26 лет назад. И сегодняшнее событие – поистине историческое для республиканской столицы. Проектное решение школы, которая будет работать в одну смену, очень компактное, предусматривает возможность универсального использования всех имеющихся помещений. Её техническое оснащение соответствует самым высоким требованиям, что позволит учебному заведению стать центром не только образовательного, но культурного и спортивного развития микрорайона, да и всего города», – сказал Рашид Темрезов.

Руководитель республики поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве и обустройстве школы и выразил уверенность, что основными определяющими успеха школы станут профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процессы.

«Мои пожелания, чтобы вы бережно относились к школе, и тогда она сохранит сегодняшний прекрасный вид на долгие годы. И я уверен, что из стен этой школы выйдут воспитанные образованные молодые люди, которые прославят свой город и республику!», – пожелал учащимся Рашид Темрезов.

Свои поздравления детям и их родителям адресовал и мэр Черкесска Руслан Тамбиев. Он рассказал, что Гимназия построена по самому современному проекту, который предусматривает два общешкольных корпуса с рекреациями, гардеробными для каждого класса, кабинетами общественных организаций, внеклассной и внешкольной воспитательной работы, медицинский блок, столовой на 306 посадочных мест, а также актовый зал на 588 мест, административные помещения и универсальный зал площадью 140 кв.м. Здесь же расположены кружковые помещения, библиотека с читальным залом и фондом хранения литературы. В трех учебных корпусах расположены учебные классы из расчета 2,5 кв.метра на одного учащегося и специализированные кабинеты, еще один блок – с мастерскими по обработке дерева и металла, кабинетом домоводства. Целый блок предназначен для занятий физкультурой. В нем расположен плавательный бассейн 6х13 метров, большой и малый спортивные залы.

Продолжился праздник ярким флеш-мобом первоклашек, к которым присоединились их мамы. Затем от имени родителей всех гимназистов выступила Татьяна Соболева, она выразила слова глубокой благодарности руководству республики и строителям за новую школу.

С напутствием к ученикам обратилась директор гимназии №19 Людмила Ревенко. Она пожелала детям успехов в учебе и преодолении любых трудностей, после чего врио Главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ей символический ключ.

После первого в своей жизни школьного звонка, под звуки музыки и взрывы хлопушек, первоклашки со своими первыми учителями в первый раз переступили порог новой гимназии.

Гимназия №19 рассчитана на 1260 учащихся, общая площадь 13 171,23кв.м. Строительство осуществлялось по федеральной целевой программе «Юг России (2014-2020 годы)».

На базе Гимназии планируется организовать ряд спортивных секций и кружков дополнительного образования для детей всего города.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160902/novaya_shkola_otkryta_v_stolitse_karachaevocherkesii_vpervye_za__96306.html