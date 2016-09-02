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2 сентября 2016 г.
Не спешите переводить накопления / «Ставропольская правда» от 2 сентября 2016 г.

Не спешите переводить пенсионные накопления

Деньги.

– В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах назойливо требуют перевести мои пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, представились сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент: если вы не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии. Правда ли это?

Вот как ответили на этот вопрос специалисты Отделения ПФР по краю:

– Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию. Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/ne_speshite_perevodit_pensionnye_nakopleniya_96286.html
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Деньги.
Деньги.
Фото Елены Хачатуровой
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