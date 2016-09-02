Напавший на таксиста житель Ставрополья осужден на 9 лет

Грачевский районный суд приговорил к 9 годам 2 месяцам лишения свободы преступника, напавшего с ножом на таксиста, сообщила пресс-служба суда. Злоумышленник сел в такси поздно ночью, в безлюдном месте он попросил остановить автомобиль, а затем несколько раз ударил ножом таксиста. Водитель, несмотря на ранения, сумел убежать, а преступник скрылся на его автомобиле.

http://www.stapravda.ru/20160902/napavshiy_na_taksista_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_9_let_96304.html