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2 сентября 2016 г.

Напавший на таксиста житель Ставрополья осужден на 9 лет

Грачевский районный суд приговорил к 9 годам 2 месяцам лишения свободы преступника, напавшего с ножом на таксиста, сообщила пресс-служба суда. Злоумышленник сел в такси поздно ночью, в безлюдном месте он попросил остановить автомобиль, а затем несколько раз ударил ножом таксиста. Водитель, несмотря на ранения, сумел убежать, а преступник скрылся на его автомобиле.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160902/napavshiy_na_taksista_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_9_let_96304.html
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