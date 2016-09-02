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2 сентября 2016 г.

Молодежь Ставрополья приняла участие в программе «Малая Родина – основа державы»

В Краснодарском крае прошла комплексная межрегиональная программа «Малая Родина – основа державы», в которой приняли участие представители Ставрополья. 

В состав нашей делегации вошли десять человек – это студенты, молодые специалисты, представители этнического совета, молодежных общественных и волонтерских организаций. Программа встречи была довольно насыщенной и позволила получить новые знания. Например, прошли мастер-классы с участием авторитетных российских политиков, бизнесменов, общественных деятелей, а еще туристские  походы, где делегатам посчастливилось познакомиться с природными, археологическими памятниками и памятными местами Великой Отечественной войны. Надо отметить, что тематика занятий и мастер-классов касалась избирательного процесса, профилактики религиозного и национального экстремизма, затрагивала юридические основы деятельности общественных объединений, воспитания экологической культуры и бережного отношения к природе.

По итогам программы команда Ставропольского края была отмечена как одна из самых ярких, дружных и дисциплинированных.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160902/molodezh_stavropolya_prinyala_uchastie_v_programme_malaya_rodina_96266.html
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