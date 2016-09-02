Международный скульптурный симпозиум работает на Крепостной горе Ставрополя

С 17 августа в центре Ставрополя, на Крепостной горе работает «Международный скульптурный симпозиум», организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В его программе – создание скульптуры на открытом пространстве, дающее возможность общения опытных скульпторов из разных стран с молодыми начинающими коллегами, студентами и выпускниками профильных учебных заведений, а также горожанами и гостями города. Выставка скульптуры, эскизов, фото, набросков с натуры, рисунков пройдет в Выставочном зале Союза художников, здесь же будет представлен и подарен гостям выпущенный каталог по итогам симпозиума. Ставропольцы с интересом участвуют в творческих встреча скульпторов, день за днем наблюдая за рождением их произведений. Среди постоянных зрителей — учащиеся детских художественных школ и студий, молодые художники. Всем желающим предлагается писать этюды, делать зарисовки с работы скульпторов. Организуются экскурсии для детей из разных городов и сел края.

В симпозиуме принимают участие: Артем Медведев (Белоруссия), Арчил Дидишвили (Грузия), Евгений Галкин (Греция, город Салоники), Александр Перминов (Санкт-Петербург), Луиза Бобокулова, Николай Комраков (Москва), Асия Ушакова (Татарстан), Михаил Ушаков (Ростов-на-Дону), Таймураз Черчесов (Северная Осетия-Алания). Ставрополь представляет молодой, перспективный скульптор Иван Кисличенко. Что за фигуры прячутся в толще камня – известно пока только авторам. Темы будущих скульптур не разглашаются и конечный результат будет сюрпризом для зрителей и организаторов проекта. По итогам симпозиума состоится торжественное передача созданных в этот период скульптур — в рамках празднования Дня Ставропольского края и города Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20160902/mezhdunarodnyy_skulpturnyy_simpozium_rabotaet_na_krepostnoy_gore_96305.html