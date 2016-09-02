Избирательные участки Ставрополья обеспечат бесперебойным электроснабжением

Энергетические компании Ставропольского края готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение избирательных участков региона во время предстоящих выборов 18 сентября.

Соответствующее заключение сделали члены краевого штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в крае.

– До воскресенья, 18 сентября, необходимо привести энергосистемы в нормальный режим, не проводить никаких ремонтных работ, у которых есть риск не завершиться до Единого дня голосования, – акцентировал внимание членов штаба первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко.

Краевой штаб по обеспечению безопасности электроснабжения будет координировать бесперебойную подачу электроэнергии на избирательные участки. На случай нештатных ситуаций разработан график перемещений резервных передвижных электрогенераторов. Принято решение об оперативном взаимодействии всех энергетических структур с министерством энергетики, промышленности и связи региона и краевым министерством ЖКХ.

В Ставропольском крае организованы порядка 1300 избирательных участков, из которых около 900 подключены к сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго». Как сообщил директор филиала Игорь Демчак, на подведомственных организации участках энергетики уже провели необходимые проверки и готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение в день выборов. Аналогичная работа проведена или проводится всеми сетевыми организациями, к чьим сетям подключены остальные 400 избирательных участков.

Напомним, в Единый день голосования 18 сентября жители Ставропольского края примут участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва. В этот же день пройдут выборы в местные органы самоуправления в 83 муниципальных образованиях края, дополнительные выборы в 4 муниципальных образованиях и досрочные выборы в 2 муниципальных образованиях.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160902/izbiratelnye_uchastki_stavropolya_obespechat_bespereboynym_elekt_96310.html