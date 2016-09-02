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2 сентября 2016 г.
Голосуй за участкового / «Ставропольская правда» от 2 сентября 2016 г.

Голосуй за участкового

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России уже в шестой раз. Лучшего участкового выбирают посредством голосования в Интернете. Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два состоятся на районном и региональном уровнях. Отбор конкурсантов на первом этапе – с 11 по 20 сентября. На втором этапе на сайте ГУ МВД по краю будет проведено онлайн-голосование с 7 по 16 октября. Лучшие участковые примут участие в финальном федеральном этапе конкурса, который состоится в ноябре. На сайте ГУ МВД по краю будет размещена информация о профессиональном опыте и достижениях участников конкурса «Народный участковый».

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/golosuy_za_uchastkovogo_96293.html
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