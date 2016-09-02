Финансовые консультанты будут нести ответственность за свои советы

ЗАКОНный интерес

Под занавес своей работы Госдума РФ в итоговом чтении одобрила внесение поправок в Закон «О рынке ценных бумаг». Новации вступят в силу через год после их официального опубликования.

Главная идея законопроекта заключается в том, что финансовым консультантам нужно будет более тщательно работать с клиентами и нести определенную ответственность за свои советы. То есть ссылаться на «капризы» рынка или форс-мажоры в случае непрофессиональных действий им будет сложнее, объясняет Роман Савичев, руководитель «Юридического агентства «СРВ», которое занимает лидирующие позиции в ряде ключевых номинаций отечественного рейтинга «Право.ru-300».

– По большому счету, это только первые попытки законодателей повлиять на взаимоотношения консультантов и их клиентов, которые пока что остаются без защиты. В первую очередь речь идет о тех, кто имеет лишь общие представлениях об операциях с акциями, – говорит Р. Савичев. – И чтобы они хоть как-то могли ориентироваться на рынке предложений и не попасться на удочку мошенников, финансовые консультанты должны будут состоять в реестре Центробанка, входить в одну из профильных саморегулируемых организаций и давать советы в определенной форме.

Под инвестиционным консультированием понимается оказание консультационных услуг клиенту в отношении ценных бумаг, сделок с ними и производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных рекомендаций. Заниматься такой работой смогут лишь компании и индивидуальные предприниматели. Получение ими специальной лицензии законопроектом не предусмотрено. А вот квалификационные требования должен разработать Центральный банк.

Итак, как законопроект предлагает работать консультантам с клиентами? Предполагается, что, перед тем как рекомендовать какие-либо стратегии поведения или ценные бумаги, советник должен будет обязательно определить так называемый инвестиционный профиль клиента. Проще говоря, он должен будет оценить, насколько клиент на самом деле понимает сущность финансовых инструментов, готов ли рисковать, какие имеет сбережения, на что в основном тратит деньги и т.д. В идеале это позволит составить пакет предложений, наиболее подходящий конкретному инвестору. Ведь понятно, что представления о потенциале фондового рынка у новичка и тех, кто уже пользовался современными инструментами заработка, могут кардинально разниться.

Консультант должен получить от клиента необходимые сведения для составления инвестиционного профиля. При этом инвестсоветника не обязывают проверять достоверность такой информации, что, по моему мнению, верно. И в случае обмана, то есть предоставления недостоверных данных, он не будет нести ответственность за убытки клиента.

Что касается индивидуальной инвестиционной рекомендации, то она должна содержать основные формальные параметры. Это название ценной бумаги или производного финансового инструмента, тип сделки, риски. Кроме того, нельзя будет скрывать сведения о конфликте интересов у советника, если он, например, получает вознаграждение от компании, чьи продукты рекомендует приобрести.

Теперь об ответственности финансовых консультантов. И это, на мой взгляд, самый сложный момент. Советник обязан оказывать услуги добросовестно, разумно и в интересах клиента, сказано в законопроекте. В противном случае он может быть оштрафован саморегулируемой организацией, членом которой является. Но не стоит лукавить: доказать, что рекомендации были в корне неверны, очень нелегко. Между покупкой акций какой-то компании и ее крахом могут пройти годы. И кто виноват в том, что клиент принял решение вложиться конкретно в эти ценные бумаги и в итоге прогорел? Подобные вопросы могут оставаться без ответа…

Понятно, что участники рынка уже просчитывают «цену» возможных последствий решения законодателей. Так, в федеральной прессе можно прочитать прогнозы по увеличению стоимости услуг финансовых консультантов, так как им нужно будет платить членские взносы в СРО.

Добавлю некоторые личные наблюдения. В кризисные периоды услуги финансовых консультантов становятся более востребованными. Ведь, по большому счету, они продают людям их мечты о хорошем стороннем заработке или сиюминутном обогащении. И обратите внимание, как во время экономической «турбулентности» активизируются те, кто предлагает научить вас легко зарабатывать миллионы или вложить деньги под очень привлекательные проценты. В ход идут реклама, почтовые и смс-рассылки, звонки… Вам могут быть представлены практически «беспроигрышные» схемы. Но всегда помните: что будет с вашими вложениями, на самом деле мало кого волнует из таких дельцов. Хотите попробовать силы и рискнуть – все же доверьтесь профессионалу своего дела.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20160902/finansovye_konsultanty_budut_nesti_otvetstvennost_za_svoi_sovety_96289.html