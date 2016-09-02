Евгения Ханова открывает концертный сезон программой «Откровения скрипача»
Девятого сентября галерея «Паршин» г. Ставрополя совместно с популярным музыкантом Евгенией Хановой открывает новый концертный сезон программой «Откровения скрипача» – посвящением любителям «Шторма и «Чардаша».
Ставропольцы знают Евгению Ханову как «леди со скрипкой», звезду краевого музыкального небосклона, активного пропагандиста музыки и организатора всевозможных творческих проектов. Её виртуозное владение инструментом давно покорило сердца. Евгения Ханова приближает классическую музыку к людям, делает её популярной, вдыхая в произведения великих композиторов новую жизнь.