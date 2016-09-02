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2 сентября 2016 г.

Деятельность группы наркоторговцев пресечена в Иноземцево

Полицией пресечена деятельность организованной преступной группы в Иноземцево. Молодые люди в возрасте от 20 – 26 лет занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения и курительных смесей (спайс). Их они реализовывали через Интернет на территории Кавказских Минеральных Вод. Фигуранты дела получали наркотики по почте, затем фасовали их и через тайники осуществляли сбыт. Как сообщили в полиции, уголовные дела направлены в суд.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/deyatelnost_gruppy_narkotorgovtsev_presechena_v_inozemtsevo_96314.html
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Деятельность группы наркоторговцев пресечена в Иноземцево
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