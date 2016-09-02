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2 сентября 2016 г.

900 первоклассников в новом учебном году приняли школы Кочубеевского района

В образовательных учреждениях Кочубеевского района прошли праздничные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году в первый класс пошли более 900 ребят. Именно первоклассники удостоились особых поздравлений на своей первой школьной линейке. Их, а также других учащихся, родителей и педагогов с началом учебного года поздравили почетные гости.

Так, председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый, пожелал всем ребятам успехов в учебе, а учащимся выпускных классов – высоких результатов на экзаменах.

В свою очередь, в знак благодарности за многолетнее сотрудничество и реализацию ряда важных проектов в образовательной сфере, руководитель отдела образования Кочубеевского района Наталья Ворончихина вручила благодарственное письмо Юрию Белому.

А затем всех учащихся поздравил с Днем знаний глава администрации Кочубеевского муниципального района Алексей Клевцов. Праздничное настроение также приехали разделить со школьниками председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина Миронычева и первый заместитель председателя Думы Невинномысска Владимир Шевченко Они, как сообщили в пресс-службе администрации Кочубеевского района, пожелали новых свершений ученикам и педагогам.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/900_pervoklassnikov_v_novom_uchebnom_godu_prinyali_shkoly_kochub_96320.html
Фотография к статье 900 первоклассников в новом учебном году приняли школы Кочубеевского района
Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, в школах Кочубеевского района
Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, в школах Кочубеевского района
Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района
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900 первоклассников в новом учебном году приняли школы Кочубеевского района
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