8 иностранцев-невидимок зарегистрировала в свое доме жительница Шпаковского района

Полицией отдела МВД по Шпаковскому району установлено, что жительница села Пелагиада через почтовое отделение поставила на учет в своем доме восемь иностранных граждан. При этом никто в селе в глаза не видел этих «квартирантов». Главное управление МВД по краю предупреждает об уголовной ответственности за подобное преступление. Если вам известны аналогичные факты, сообщите в ближайший отдел полиции либо по телефону 02 (с мобильного 102).

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160902/8_inostrantsevnevidimok_zaregistrirovala_v_svoe_dome_zhitelnitsa_96301.html