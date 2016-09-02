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2 сентября 2016 г.

8 иностранцев-невидимок зарегистрировала в свое доме жительница Шпаковского района

Полицией отдела МВД по Шпаковскому району установлено, что жительница села Пелагиада через почтовое отделение поставила на учет в своем доме восемь иностранных граждан. При этом никто в селе в глаза не видел этих «квартирантов». Главное управление МВД по краю предупреждает об уголовной ответственности за подобное преступление. Если вам известны аналогичные факты, сообщите в ближайший отдел полиции либо по телефону 02 (с мобильного 102).

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160902/8_inostrantsevnevidimok_zaregistrirovala_v_svoe_dome_zhitelnitsa_96301.html
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