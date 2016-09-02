26 автобусов получат школьники Ставропольского края

Еще одна приятная новость украсила начало учебного года. Как сообщили в пресс-службе губернатора края, регион вошел в список получателей школьных автобусов. Покупка их будет осуществляться за счет федеральных средств. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Дмитрий Медведев. Согласно документу, Минпромторг получит три миллиарда рублей на покупку автобусов в регионы. Конкретно школьный автопарк Ставрополья пополнится 26 «новичками». Больше всего будет закуплено автобусов вместимостью 22-24 человека, три будут вмещать более 30 человек и восемь – до 20 школьников.

Кроме федеральных средств, обновлению автопарка края способствуют социальные программы промышленных предприятий. Напомним, в конце прошлого года «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» закупил для сельских школ Ставрополья 13 новых автобусов. До конца нынешнего года компания планирует закупить еще 54 автобуса.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160902/26_avtobusov_poluchat_shkolniki_stavropolskogo_kraya_96309.html