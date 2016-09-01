ВТБ помог воспитанникам детских домов Ставрополья собраться в школу

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО провел акцию ко Дню знаний. В рамках мероприятия воспитанникам специального (коррекционного) детского дома № 9 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и Cтавропольского социального приюта для детей и подростков «Росинка» были переданы необходимые школьные принадлежности к учебному году.

Также Северо-Кавказский филиал ВТБ совместно со Ставропольским центром социальной помощи семье и детям на праздничной линейке, посвященной Дню знаний, вручил школьникам из малообеспеченных, многодетных, опекаемых и социально неблагополучных семей канцелярские принадлежности для нового учебного года.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «1 сентября – очень важный день для любого школьника. Мы рады помочь ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, собрать школьный портфель для нового учебного года и подготовленными начать новое удивительное путешествие в страну знаний».

Директор ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» Александр Андрющенко отметил: «С корпоративным филиалом ВТБ в СКФО центр сотрудничает не первый год, мы очень ценим, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в экономике банк находит возможность помогать детям, которые остро нуждаются во внимании и помощи взрослых».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160901/vtb_pomog_vospitannikam_detskikh_domov_stavropolya_sobratsya_v_s_96257.html