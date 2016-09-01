Впервые на вершине Эльбруса провели поединок по рукопашному бою

В минувший вторник впервые в мире на высочайшей вершине Европы, – на высоте 5637 метров над уровнем моря, – состоялся поединок по рукопашному бою.

Организовала состязания под звучным названием «Битва богов» базирующаяся в Кисловодске межрегиональная физкультурно-спортивная общественная организация «ММА-Свободный поединок». В течение недели два бойца – Самвел Есаян из Армении и уроженец Кисловодска Сергей Борисов, – проходили акклиматизацию и альпинистскую подготовку. После чего оба спортсмена вместе с тренерами и организаторами состязания совершили восхождение на вершину Эльбруса, что само по себе является серьезным испытанием. На такой высоте, даже стоя неподвижно, трудно дышать. А Самвел и Сергей, – после того, как на вершине расстелили бойцовский ковер, – провели на нем полноценный пятиминутный бой.

Весь бой заснят на видео. По единодушному решению судей победителем самого высокогорного поединка в истории человечества стал Сергей Борисов. Организаторы надеются, что этот поединок будет внесен в книгу рекордов Гиннесса и войдет в мировую историю единоборств и альпинизма.

http://www.stapravda.ru/20160901/vpervye_na_vershine_elbrusa_proveli_poedinok_po_rukopashnomu_boy_96268.html