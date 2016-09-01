В Ставрополе краевая детско-юношеская спортивная школа получила новую жизнь

В Ставрополе произошло долгожданное событие - после реконструкции открылась краевая детско-юношеская спортивная школа. Здание заметно помолодело: было построено десять спортивных залов, проведена реконструкция плавательного бассейна, восстановительного центра. Теперь в стенах обновленной ДЮСШ будут заниматься более 650 юных жителей краевого центра.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков, благодаря основательному ремонту появилась возможность открыть новые направления: теперь ребятня может заниматься легкой атлетикой, пауэрлифтингом, боксом, дзюдо, вольной борьбой, рукопашным боем, плаванием и бадминтоном.

Справочно: Краевая детско-юношеская спортивная школа – одно из старейших учреждений дополнительного образования детей. На протяжении более 50 лет школа является базовым спортивным учреждением для подготовки юных спортсменов. По данным ДЮСШ, из ее стен вышли четыре заслуженных мастера спорта, 17 мастеров спорта международного класса, 72 мастера спорта, более 600 кандидатов в мастера и перворазрядников.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160901/v_stavropole_kraevaya_detskoyunosheskaya_sportivnaya_shkola_polu_96256.html