В Северной Осетии открылась новая школа

Сегодня в селении Нижняя Саниба РСО-Алания состоялось открытие новой школы. В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности председателя Правительства Таймураз Тускаев, врио вице-премьера Александр Реутов, учащиеся, педагоги, жители, руководители республиканских органов власти и местного самоуправления.

Это событие стало знаковым для Северной Осетии и для Пригородного района в частности.

«Открывается новая школа, а это новые возможности для наших детей обучаться в хороших условиях, осваивать естественные и гуманитарные науки. Школа – это храм искусства, храм доброты и новых достижений. И есть ясное понимание того, что только образованный народ может войти в сложный современный мир. Для каждого нашего гражданина только его способность к обучению является гарантом его личных достижений, достижений народа и общества, об этом надо помнить. И здесь все в ваших руках», – обратился к сельским школьникам Таймураз Тускаев.

Новое учебное заведение будет носить имя покойного Главы РСО-Алания Тамерлана Агузарова, как и улица, на которой появилась новая школа. Врио премьер-министра также напомнил о том, как много усилий этот человек приложил к строительству важного объекта. До 2015 года стройка, которая началась еще в 2008 году, была практически заморожена, и только с приходом Тамерлана Кимовича и под его постоянным жестким контролем ситуация кардинально изменилась.

На открытии школы присутствовала и мать Тамерлана Агузарова – Галина. В своем выступлении она высказала искреннюю признательность жителям Нижней Санибы за то, что в новой школе увековечено имя ее сына – Тамерлана.

«Когда Тамерлан приезжал из Нижней Санибы, он всегда говорил о том, как нужна школа селу. Тамерлан говорил о том, какие надежды на него возлагают местные жители, особенно представители старшего поколения, на то, чтобы школа наконец-таки была построена, и чтобы дети, как можно быстрее, перешли из старого, аварийного здания в новые, светлые и просторные классы», – отметила в своем выступлении Галина Агузарова и пожелала школьникам успехов в учебе.

От имени коллектива школы директор Земфира Фидарова поблагодарила временно исполняющего обязанности Главы республики Вячеслава Битарова, руководителей органов власти и местного самоуправления, депутата Майрама Дзебисова, а также строителей.

«В учебном заведении созданы все условия для получения качественного образования. Школа не только прекрасно оформлена, но и оснащена всем необходимым. У нас замечательные предметные кабинеты, просторный спортивный зал, столовая, библиотека, стадион», – сказала она.

Приятная миссия символического перерезания красной ленточки выпала Таймуразу Тускаеву и первокласснику Ацамазу Дзебисову. После этого, все участники праздничной церемонии перешли в благоустроенный внутренний двор, где состоялся концерт с участием коллективов художественной самодеятельности.

Уже завтра в новой школе за парты сядут 26 первоклассников, а всего там будут обучаться 120 детей, но вместить может до 200 учащихся. Здание соответствует всем необходимым требованиям, а кабинеты и пищеблок оснащены современной техникой.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160901/v_severnoy_osetii_otkrylas_novaya_shkola_96276.html