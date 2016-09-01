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1 сентября 2016 г.

В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны

В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны

Торжественное построение, посвященное началу учебного года, прошло в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. С приветственным словом к курсантам обратились почетные гости. Среди них: генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов, главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента в СКФО Сергей Ушаков, начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

Дмитрий Краснокутский, начальника филиала полковник полиции, обращаясь к студентам, отметил: «Вы выбрали профессию, которая не только трудна, но и порой очень опасна. Она требует мужества, самоотверженности и глубоких знаний. Будущая служебная деятельность потребует от вас высокой культуры, доброжелательного отношения к людям и нетерпимости к нарушениям правопорядка».

Затем почетные гости вручили первые офицерские погоны слушателям, которым приказом МВД присвоено звание «младший лейтенант полиции».

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20160901/v_den_znaniy_v_universitete_mvd_vruchili_ofitserskie_pogony_96279.html
Фотография к статье В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны
В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны
В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны
Фото пресс-службы Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России
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В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны
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