В День знаний в университете МВД вручили офицерские погоны
Торжественное построение, посвященное началу учебного года, прошло в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. С приветственным словом к курсантам обратились почетные гости. Среди них: генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов, главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента в СКФО Сергей Ушаков, начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.
Дмитрий Краснокутский, начальника филиала полковник полиции, обращаясь к студентам, отметил: «Вы выбрали профессию, которая не только трудна, но и порой очень опасна. Она требует мужества, самоотверженности и глубоких знаний. Будущая служебная деятельность потребует от вас высокой культуры, доброжелательного отношения к людям и нетерпимости к нарушениям правопорядка».
Затем почетные гости вручили первые офицерские погоны слушателям, которым приказом МВД присвоено звание «младший лейтенант полиции».
Фото пресс-службы Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России