Ставрополье планирует увеличить экспорт минеральной воды

Ставропольское предприятие «Объединенная Водная Компания» – ведущий экспортер минеральной воды и безалкогольных напитков в России, планирует расширить географию экспорта.

Предприятие собирается начать поставлять свою продукцию в страны Евросоюза, а также в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, страны Южной Америки, Армению, Грузию и Киргизию. Об этом сообщил руководитель компании Роберт Чагаров во время рабочего визита на предприятие заместителя министра экономического развития Ставрополья Алексея Когарлыцкого.

Визит на крупнейшее производство минеральной воды региона состоялся в рамках выполнения поручения заместителя председателя правительства – министра экономического развития края Андрея Мурги в целях развития и взаимодействия с экспортно-ориентированными предприятиями Ставрополья.

Отметим, ООО «Объединенная Водная Компания» более пяти лет успешно занимается розливом питьевых вод, минеральных природных вод различных типов и безалкогольных напитков. Для выхода на европейские рынки предприятие проходит подготовку к евросертификации на соответствие международному стандарту FSSC 22000.

Качество брендовой продукции компании неоднократно отмечалось на признанных российских конкурсах. В 2016 году торговая марка «Талая» стала лауреатом ХХIII международного конкурса продовольственных товаров на выставке ПРОДЭКСПО-2016 как «Лучший продукт» 2016 года.

Один из основных видов продукции предприятия – это линейки, получившие большую популярность у потребителей и ставшие общероссийским брендом – такие как «Славяновская» и «Ессентуки».

В рейтинге российских производителей напитков, экспортирующих свой товар, компания на протяжении 5 лет уверенно входит в тройку лидеров. Производитель поставляет свою продукцию в США, Канаду, Израиль, Китай, Новую Зеландию, Латвию, Литву, Эстонию, Молдову, Украину, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазию.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160901/stavropole_planiruet_uvelichit_eksport_mineralnoy_vody_96264.html