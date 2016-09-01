Современный планетарный сканер установлен в ставропольской библиотечной системе

Корпорация ЭЛАР оснастила Ставропольскую городскую централизованную библиотечную систему планетарным (книжным) сканером ЭларСКАН А2 для оцифровки фондов. Теперь сотрудники библиотеки смогут переводить в электронный вид краеведческие издания и редкие книги, нуждающиеся в особых условиях хранения и ограниченного доступа. Цифровые аналоги помогут этим изданиям стать ближе к читательской аудитории. Новое оборудование обеспечивает автоматическую настройку формата сканирования и фокусировки, что существенно влияет на скорость оцифровки и минимизирует возможные ошибки. Устройство имеет безопасное светодиодное освещение, комфортную книжную колыбель для книг с различной толщиной корешка, оптику высокого класса. Корпорация ЭЛАР занимает ключевые позиции на российском рынке оцифровки, с 1995 года успешно специализируется на автоматизации работы с библиотечными каталогами, на производстве профессиональной техники для создания электронных информационных ресурсов.

http://www.stapravda.ru/20160901/sovremennyy_planetarnyy_skaner_ustanovlen_v_stavropolskoy_biblio_96275.html