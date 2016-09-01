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1 сентября 2016 г.

С началом учебного года жителей края поздравил Евгений Козюра

Министр образования СК Евгений Козюра

С Днем знаний жителей края поздравил министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра: «…Первое сентября – праздник волнующий, яркий, незабываемый. Для 33 тысяч первоклассников края прозвучит первый звонок. Впереди – новые открытия, новые успехи. Для старшеклассников и выпускников наступающий год станет определяющим в выборе профессии. Этот праздник и для первокурсников, сделавших очередной шаг по дороге знаний. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!

Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со своими детьми радость встречи со школой, колледжем, ВУЗом.

Отдельные пожелания педагогам. Настоящий педагог – это больше, чем профессия. Мы верим, что вы приложите все усилия, чтобы ваши ученики стали грамотными, образованными людьми, достойными гражданами России.

Желаю всем успешного и плодотворного учебного года, уверенности в своих силах, осуществления самых смелых замыслов и ярких открытий!»

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160901/s_nachalom_uchebnogo_goda_zhiteley_kraya_pozdravil_evgeniy_kozyu_96270.html
Фотография к статье С началом учебного года жителей края поздравил Евгений Козюра
Министр образования СК Евгений Козюра
Министр образования СК Евгений Козюра
Фото пресс-службы губернатора СК
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