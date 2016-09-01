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1 сентября 2016 г.

С начала года в Пятигорске демонтировано свыше тысячи незаконных рекламных конструкций

В Пятигорске продолжается борьба с самовольной рекламой, которая нередко «оскорбляет» внешний облик курортного города и своим содержанием, и оформлением. Так, за 2015-й год было ликвидировано 647 рекламных конструкций, а с начала 2016-го – 1128.

В 2015-м году по инициативе главы Пятигорска Льва Травнева была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации, полиции и представители ведущих рекламных компаний города. Они регулярно проводят рейды. За прошлый год в ходе проверок было выдано более 350 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. В результате с центральных улиц и проспектов окружной столицы исчезли свыше 600 конструкций наружной рекламы различного формата.

В текущем году цифра почти удвоилась. Особое внимание члены рабочей группы уделили центральному микрорайону города (проспекты Кирова, Калинина, 40 лет Октября, улицы Крайнего, Дзержинского). Здесь демонтировано 473 носителя рекламы. Среди предприятий, с фасадов которых были убраны незаконные рекламные конструкции, есть и крупные торговые сети.

Сейчас очищают от незаконной рекламы улицы Маршала Жукова, Ермолова, Ессентукскую, Широкую, Адмиральского, Московскую, 295-ой Стрелковой дивизии, Мира, Коллективную, Первомайскую и площадь у железнодорожного вокзала.

при содействии пресс-службы администрации Пятигорска
http://www.stapravda.ru/20160901/s_nachala_goda_v_pyatigorske_demontirovano_svyshe_tysyachi_nezak_96287.html
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