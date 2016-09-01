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1 сентября 2016 г.

Проект по внесению в почву безводного аммиака реализуется на Ставрополье

На Ставрополье реализуется пилотный проект по внесению в почву инновационного удобрения – безводного аммиака

Его промежуточные результаты оценил и министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, посетивший одно из ведущих предприятий региона, где реализуется такой проект – ТНВ «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания» Изобильнеского района. Цель визита – подведение  итогов производственного опыта по внесению в почву безводного аммиака весной этого года. Задача по увеличению    объемов производства этого вида удобрений была поставлена и губернатором во время его посещения ОАО «Невинномысский  Азот», напомнили в пресс-службе агроведомства. В крае такие опыты проводятся впервые и участие в эксперименте кроме изобильненцев принимают еще ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновского  района и  ЗАО «Калининское»  Буденовского. В ходе объезда полей министр осмотрел посевы сахарной свеклы, кукурузы на зерно. Сейчас здесь полным ходом идет уборка.  Хозяйство занимается интенсивным растениеводством. В почву  вносится до 500 кг  минеральных удобрений в физическом весе – это в два с половиной раза больше, чем в среднем по краю. Результат не заставил себя долго ждать: урожайность озимой пшеницы – 80 центнеров с гектара, кукурузы – 130, сахарной свеклы – 600 центнеров. Безводный аммиак дал прибавку в урожае: по  сахарной свекле на тридцать процентов, кукурузе – на сорок. Прибыль от одного гектара кукурузы – до ста тысяч рублей.  Опыт по внесению безводного аммиака необходимо распространять по всему краю, но для этого надо  создать необходимую инфраструктуру и организовать такое  производство непосредственно в крае, убежден Владимир Ситников.  Переговоры по  созданию  на базе ОАО «Невинномысский Азот»  дополнительного производства и точки отгрузки безводного аммиака уже проведены с руководством АО МХК «ЕвроХим». Речь идет о поставках безводного аммиака для аграриев   на площади не менее 50 тысяч гектаров.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160901/proekt_po_vneseniyu_v_pochvu_bezvodnogo_ammiaka_realizuetsya_na__96258.html
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