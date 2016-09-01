Проект по внесению в почву безводного аммиака реализуется на Ставрополье

На Ставрополье реализуется пилотный проект по внесению в почву инновационного удобрения – безводного аммиака

Его промежуточные результаты оценил и министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, посетивший одно из ведущих предприятий региона, где реализуется такой проект – ТНВ «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания» Изобильнеского района. Цель визита – подведение итогов производственного опыта по внесению в почву безводного аммиака весной этого года. Задача по увеличению объемов производства этого вида удобрений была поставлена и губернатором во время его посещения ОАО «Невинномысский Азот», напомнили в пресс-службе агроведомства. В крае такие опыты проводятся впервые и участие в эксперименте кроме изобильненцев принимают еще ЗАО «Совхоз имени Кирова» Труновского района и ЗАО «Калининское» Буденовского. В ходе объезда полей министр осмотрел посевы сахарной свеклы, кукурузы на зерно. Сейчас здесь полным ходом идет уборка. Хозяйство занимается интенсивным растениеводством. В почву вносится до 500 кг минеральных удобрений в физическом весе – это в два с половиной раза больше, чем в среднем по краю. Результат не заставил себя долго ждать: урожайность озимой пшеницы – 80 центнеров с гектара, кукурузы – 130, сахарной свеклы – 600 центнеров. Безводный аммиак дал прибавку в урожае: по сахарной свекле на тридцать процентов, кукурузе – на сорок. Прибыль от одного гектара кукурузы – до ста тысяч рублей. Опыт по внесению безводного аммиака необходимо распространять по всему краю, но для этого надо создать необходимую инфраструктуру и организовать такое производство непосредственно в крае, убежден Владимир Ситников. Переговоры по созданию на базе ОАО «Невинномысский Азот» дополнительного производства и точки отгрузки безводного аммиака уже проведены с руководством АО МХК «ЕвроХим». Речь идет о поставках безводного аммиака для аграриев на площади не менее 50 тысяч гектаров.

http://www.stapravda.ru/20160901/proekt_po_vneseniyu_v_pochvu_bezvodnogo_ammiaka_realizuetsya_na__96258.html